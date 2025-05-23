Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар червня 2025 року *

1 неділя Чарівник Смарагдового міста 12:00

За двома зайцями 17:00

3 вівторок Flambe 18:00

4 середа ДахаБраха 18:00

5 четвер Попелюшка 12:30

Номер 13 18:00

6 п’ятниця Сільва 18:00

7 субота ALICE. Amazing Circus Show 11:00

Ісус Христос — суперзірка 17:00

8 неділя Принцеса цирку 17:00

9 понеділок Здрастуйте, я ваша тітонька! 18:00

10 вівторок Оля Полякова 18:00

12 четвер Особливо одружений таксист 18:00

13 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

14 субота Брехуха 17:00

15 неділя У джазі тільки дівчата 17:00

16 понеділок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00

17 вівторок LADIES’ NIGHT 17:30

18 середа Поїзд «Одеса-мама» 18:30

19 четвер Саме там, саме тоді 18:00

20 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

25 середа Pianoboy 18:30

28 субота ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо 17:00

29 неділя ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо 17:00

* у репертуарі можливі зміни