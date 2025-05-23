Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар червня 2025 року *
1 неділя Чарівник Смарагдового міста 12:00
За двома зайцями 17:00
3 вівторок Flambe 18:00
4 середа ДахаБраха 18:00
5 четвер Попелюшка 12:30
Номер 13 18:00
6 п’ятниця Сільва 18:00
7 субота ALICE. Amazing Circus Show 11:00
Ісус Христос — суперзірка 17:00
8 неділя Принцеса цирку 17:00
9 понеділок Здрастуйте, я ваша тітонька! 18:00
10 вівторок Оля Полякова 18:00
12 четвер Особливо одружений таксист 18:00
13 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00
14 субота Брехуха 17:00
15 неділя У джазі тільки дівчата 17:00
16 понеділок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00
17 вівторок LADIES’ NIGHT 17:30
18 середа Поїзд «Одеса-мама» 18:30
19 четвер Саме там, саме тоді 18:00
20 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00
25 середа Pianoboy 18:30
28 субота ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо 17:00
29 неділя ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо 17:00
* у репертуарі можливі зміни