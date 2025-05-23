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Сьогодні, 10:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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Репертуар червня 2025 року *

       1 неділя                    Чарівник Смарагдового міста        12:00                         

                                         За двома зайцями        17:00

       3 вівторок                Flambe        18:00

       4 середа                    ДахаБраха        18:00

       5 четвер                    Попелюшка       12:30

                                         Номер 13        18:00

       6 п’ятниця                Сільва        18:00

       7 субота                    ALICE. Amazing Circus Show       11:00

                                         Ісус Христос — суперзірка        17:00

       8 неділя                     Принцеса цирку        17:00                         

       9 понеділок              Здрастуйте, я ваша тітонька!        18:00

       10 вівторок              Оля Полякова        18:00

       12 четвер                  Особливо одружений таксист        18:00

       13 п’ятниця               Ніч у Венеції        18:00

       14 субота                  Брехуха       17:00

       15 неділя                   У джазі тільки дівчата        17:00

       16 понеділок            SQUIRT. The Las Vegas Show        19:00

       17 вівторок              LADIES’ NIGHT        17:30

       18 середа                  Поїзд «Одеса-мама»        18:30

       19 четвер                  Саме там, саме тоді        18:00

       20 п’ятниця               Гуцулка Ксеня       18:00

       25 середа                  Pianoboy        18:30                         

       28 субота                 ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо        17:00                 

       29 неділя ПРЕМ’ЄРА! Очарований Боккаччо        17:00

* у репертуарі можливі зміни




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