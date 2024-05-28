Франция направит в Украину инструкторов для обучения украинских военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после переговоров министров обороны Франции и Украины.

По словам Сырского, он уже подписал документ, который позволит французским инструкторам посетить украинские учебные центры, а также ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

"Верю, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту", – написал Сырский.

В министерстве обороны Франции заявили агентству Reuters, что вопрос отправки инструкторов в Украину еще прорабатывается.

"Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом 26 февраля.

Как и все проекты, обсуждавшиеся тогда, этот остается предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", – заявили во французском Минобороны.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон первым из западных лидеров допустил возможность отправки военнослужащих в Украину. Позднее он заявил, что это может произойти в случае угрозы захвата Одессы или Киева. В то же время французские представители высказывались и в том смысле, что речь не будет идти о непосредственном участии французских военных в боях на передовой.