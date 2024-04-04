Франция не выражала «готовности к диалогу» с Россией по поводу войны в Украине в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран. Как передает «Голос Америки», об этом сообщил агентству «Франс-Пресс» источник в правительстве.

В Москве в среду заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьен Лекорню обсудили «потенциал для переговоров по конфликту в Украине» в ходе телефонного разговора - утверждение, которое Париж отрицает.

Неожиданный звонок, который, как заявили в Кремле, был инициирован Парижем, стал редким случаем контакта на высоком уровне между двумя странами, отношения между которыми серьезно осложнились после начала войны.

«Была отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходными точками могут быть идеи, базирующиеся на стамбульской мирной инициативе»,- заявили в министерстве обороны России по итогам звонка.

В Минобороны не уточнили, что имелось в виду под этим.

Источник, близкий к министру Лекорню, немедленно опроверг это заявление.

«Франция ни принимала, ни предлагала ничего подобного», - сообщил источник AFP.

Шойгу также упрекнул Париж в том, что Франция допускает возможность отправки западных солдат в Украину, после того как президент Эммануэль Макрон в феврале не исключил возможность введения войск в страну, подвергшуюся российской агрессии.

«В связи с заявлениями Елисейского дворца о направлении французского контингента в Украину Сергей Шойгу отметил, что, если они были бы реализованы на практике, это создало бы проблемы для самой Франции», - говорится в российском заявлении.