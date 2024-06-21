Розвиток музичної освіти в Петродолинському: нові можливості завдяки щедрості лютеран благодійників

Цього літа музична школа у Петродолинському отримала надзвичайний подарунок від благодійників, який повинен надати відчутного розвитку їхнім можливостям. Велика подяка виражається Gustav-Adolf-Werk e.V., організації, яка допомогла здійснити мрію дітей про нові музичні інструменти для школи.

Ініціатива з закупівлі трьох електрогітар, підсилювача та концертного баяну вартістю у 65000 гривень стала можливою завдяки щедрості та підтримці пожертводавців. Ці інструменти відкриють нові горизонти для учнів, надаючи їм можливість розвивати свої таланти та творчість на повному обсязі.

Окрім музичних інструментів, школі також передали багатофункціональний принтер, що стане невід'ємною частиною їхнього навчального процесу, спрощуючи адміністративні завдання та підвищуючи ефективність роботи.

Пастор Олександр Гросс, Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України, підкреслив значення дружніх відносин між церковною громадою та музичною школою в Петродолинському, які тривають вже багато років. Кожен концерт викликає радість і захоплення серед громади, завдяки таланту учнів та викладачів школи, зокрема Карини Акопян, яка є вчителем музики і членкинею Ради громади, стала ініціатором численних виступів.

«Дякуємо друзям і радіємо разом з учнями та викладачами! Дякуємо Богу за цей день, коли наші мрії здійснюються», - підсумовує пастор, висловлюючи вдячність та велике задоволення від досягнутого результату.

Нові музичні інструменти та принтер не лише збагатять навчальний процес у школі, а й надихнуть на майбутні досягнення та творчі звершення її учнівства.