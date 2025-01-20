Избранный президентом США Дональд Трамп пообещал в день своей инаугурации подписать постановление об отсрочке запрета популярной видео-платформы. TikTok возобновляет свою работу в Соединённых Штатах. В воскресенье компания заявила, что идёт процесс восстановления сервиса.

“Мы благодарим президента Трампа за то, что он внёс ясность и заверил наших поставщиков услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, предоставляя доступ к TikTok более чем 170 миллионам американцев", - говорится в сообщении компании.

Оно было выпущено после того, как Дональд Трамп объявил, что издать указ, который даст материнской компании TikTok, базирующейся в Китае, больше времени для поиска подходящего покупателя, прежде чем популярная соцсеть будет запрещена в США на постоянной основе.

Трамп написал об этом решении в своём посте в социальной сети Truth в воскресенье.

В этот день платформа стала недоступна миллионам американских пользователей. Google и Apple удалили приложение TikTok из своих цифровых магазинов, в соответствии с федеральным законом, который обязал их сделать это, если владеющая TikTok компания ByteDance не продаст своё американское подразделение.

“TikTok не должен оставаться в тени”, - написал Трамп. “В понедельник я издам исполнительный указ о продлении периода до вступления в силу законодательного запрета, чтобы мы могли достичь соглашения для защиты наших интересов в сфере нциональной безопасности. В документе также будет подтверждение того, что ни одна компания, которая продолжала работать с TikTok до моего постановления, не будет нести никакой ответственности за это", - продолжил он.

По имеющемуся законодательству, президент вправе отсрочить запрет на 90 дней. Инвесторы уже сделали несколько предложений владельцам о покупкеTikTok. Но в ByteDance ранее заявляли, что продавать активы не намерены.

В своём посте в воскресенье Трамп предложил сделать США партнёром по сделке. “Я бы хотел, чтобы Соединённые Штаты владели 50% акций", - пояснил он. "В этом случае, мы спасаем TikTok, сохраняем его в надёжных руках и даём ему возможность заявить о себе. Без разрешения на то США TikTok не существует. С нашим содействием его цена взлетит до сотен миллиардов долларов, а может быть, и триллионов”, - заключил глава приходящей президентской администрации.





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