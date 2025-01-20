



Инаугурация Трампа пройдёт при усиленных мерах безопасности. В первый же день пребывания на президентском посту он обещает подписать ряд указов, в том числе - об отсрочке запрета TikTok.

Тысячи военных Национальной Гвардии США из 40 штатов направляются в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится в понедельник.

Вокруг Национальной галереи искусств уже установлен периметр безопасности: военнослужащие контролируют движение транспорта и патрулируют местные станции метро.

Ранее в субботу, ещё до прибытия Трампа в столицу, тысячи людей вышли на манифестацию с многочисленными требованиями, в том числе - о защите прав женщин и достижении расовой справедливости. По мнению участников акции, права и свободы американских граждан находятся под угрозой в связи с пришествием в Белый дом новой администрации.

Похожий, хотя и гораздо более масштабный, марш протеста состоялся в 2017 году, накануне вступления Трампа в должность 45-президента США.

Обычно, на день инаугурации кроме самой церемонии и сопутствующих мероприятий ничего не планируется. Однако Трамп обещал подписать целый ряд указов уже в первый день своего пребывания на посту.

По традиции, церемония приведения президента к присяге проходит на ступенях Капитолия, но в последний момент было принято решение перенести её в закрытое помещение из-за холодной погоды.

Указ о TikTok

Трамп пообещал издать в понедельник указ о возобновлении работы соцсети TikTok. Об этом он написал в своём микроблоге Truth Social в воскресенье, в то время как с утра этого дня доступ к платформе в США закрыт.

Трамп сообщил, что даст материнской компании, базирующейся в Китае, больше времени на поиск подходящего покупателя, прежде чем TikTok подвергнут полному запрету.

"Я прошу компании не позволять TikTok оставаться в тени!» — написал Трамп. «В понедельник я издам указ о продлении периода времени до вступления в силу запретов, чтобы мы могли заключить сделку по защите нашей национальной безопасности. В постановлении также будет подтверждено, что ни одна компания, которая продолжала работать с TikTok до моего постановления, не будет нести никакой ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее будущий хозяин Белого дома называл "целесообразной и уместной" отсрочку в 90 дней.

"Я бы хотел, чтобы Соединённые Штаты владели 50% акций, - сказал он, продолжив: Так мы спасём TikTok, сохраним его в надёжных руках и дадим ему возможность заявить о себе. Без одобрения США Tik Tok не будет существовать. С нашим одобрением он будет стоить сотни миллиардов долларов, а может быть, и триллионы".





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