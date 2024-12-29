Избранный президент США направил в Верховный суд записку, в которой попросил не принимать никакого решения о судьбе TikTok до инаугурации.

В документе говорится, что Трамп «выступает против запрета TikTok в Соединенных Штатах на данном этапе и стремится найти возможность решить имеющиеся проблемы политическими средствами после своего вступления в должность».

В апреле Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом популярной соцсети на территории США.

Министерство юстиции утверждает, что штаб-квартира ByteDance находится в Пекине, и управление TikTok ведется из Китая. Ведомство полагает, что это угрожает национальной безопасности. TikTok, в свою очередь, уверяет, что все данные пользователей (в США их 170 млн) хранятся на американских серверах, а модерация также ведется из США.

Крайний срок принятия решения Верховным судом — 19 января, за день до инаугурации Трампа.

В 2020 году Трамп сам выступал за передачу TikTok американской компании. Однако в декабре 2024 года он заверил руководство TikTok в своих «теплых чувствах» к этой соцсети.





Источник ВВС