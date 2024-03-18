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Сьогодні, 10:00

Тікток заявив про звільнення з американського ринку

Категорія: Новини / Політика

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Китай не принял ультиматум США о продаже TikTok американской компании. 

Китайские чиновники сообщили ByteDance, что наиболее предпочтительный вариант — запрет социальной сети в США.

TikTok, как и другие китайские компании в США, попал в опалу еще в конце 10-х годов, в разгар торговой войны с КНР. В 2020 году президент Дональд Трамп даже выпустил указ о том, что для продолжения работы в США ByteDance должна продать американский сегмент TikTok местной компании, но план развалился на смене администрации.


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