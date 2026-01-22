Торговим мережам та закладам громадського харчування дозволять впускати тварин без юридичних ризиків

В Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків впускати тварин до приміщень, зокрема, на період низької температури повітря. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

Обговорення проводять на рівні уряду, місцевої влади та зоозахисних організацій.

Влада планує чітко врегулювати умови доступу тварин до магазинів і ресторанів, зокрема питання облаштування спеціальних місць для їх перебування.

Контекст

В Україні права та обов’язки власників собак регулює Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» та місцеві правила благоустрою. Власник зобов’язаний: забезпечувати тварині їжу, ветеринарний догляд, вакцинацію, не допускати бродяжництва та загрози людям чи іншим тваринам. Чи можна заходити з собакою в магазин – вирішує виключно адміністрація закладу. Закон не забороняє і не дозволяє – все залежить від правил конкретного магазину (багато пускають маленьких собак на руках чи на повідку, великих – часто просять залишити зовні).

Тиждень тому благодійна організація UAnimals звернулися до Мінекономіки, Кабміну, Міністерства охорони здоровʼя та мерів 15 міст з вимогою дозволити впускати тварин в магазини, кавʼярні чи інші місця. Вони наголошують, що у мороз безхатня тварина може померти за годину. Міста, де досі, за даними UAnimals, заборонено заходити в заклади з тваринами: Київ, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Чорноморськ, Херсон, Полтава, Кропивницький, Мукачево, Ужгород, Хмельницький, Нетішин, Чернівці, Івано-Франківськ, Миколаїв.

Днями мережею ширилося відео, на якому безпритульний собака намагається зайти в першу вхідну зону біля візків в одному з магазинів АТБ у Дніпрі, щоб зігрітися. Проте охоронник не пускав тварину і при кожній її спробі зайти в приміщення виводив назад на вулицю. Після цього представники «АТБ-маркет» опублікували фото безпритульних тварин у своїх магазинах та заявили про «оновлення внутрішніх протоколів». Найближчим часом біля входів до АТБ з’являться спеціальні наліпки з інструкцією: якщо температура нижче -5°C і тварина шукає тепла – потрібно повідомити адміністратора.

Джерело