Голодування скасовано: лікарню в Одесі забезпечують їжею "Янголи Азову", поки ОДА вирішує проблему

Увечері 24 серпня Петро Конопля вперше за три дні поїв – для нього підготували спеціальний раціон. Того дня на вечерю бойовий медик отримав солодкий чай та гречку з маслом.
За словами Петра, його рішенню передував візит до медичного закладу очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
Голова Одеської ОДА анонсував, що психіатричну лікарню до 1 жовтня переведуть на іншу форму харчування – кейтеринг. Задля цього найближчим часом оголосять тендер для пошуку компанії, яка надалі забезпечуватиме харчування пацієнтам медичного закладу.
До цього на лікарню очікує перехідний період, упродовж якого пацієнти закладу отримуватимуть харчування від мереж супермаркетів Одеси.
Крім того, військовослужбовців, які перебувають у лікарні, планують перевести до приміщень з кращими умовами.
"Олег Кіпер дав мені гарантії, що ми будемо рухатись за обговореним планом, і його слова вселяли довіру. Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю, і мою довіру більше не повернеш, а з цим і вашу довіру до них", – зазначив військовий.
ОНОВЛЕНО. Водночас поки що готові страви, продукти для приготування їжі та медикаменти до психіатричної лікарні привезли працівники патронатної служби "Янголи Азову".
Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Одеської обласної державної адміністрації та очікує на відповідь.
Нагадаємо, Петро Конопля 21 серпня у своїх соцмережах розповів про погане харчування та незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Він розпочав голодування, аби звернути на це увагу громадськості та уповноважених осіб.
Порушення прав пацієнтів закладу підтвердили представники Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Омбудсмен, своєю чергою, пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі та звернувся до уповноважених органів державної влади з проханням усунути порушення.
Після розголосу волонтери допомогли медичному закладу із продуктами харчування, зокрема привезли фрукти та овочі, яких раніше бракувало в раціоні пацієнтів.