 
Информация к новости
0
Сьогодні, 20:00

Вихід із глухого кута: Сібіга назвав умови створення "спеціальної економічної зони" на Донбасі

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал создание "специальной экономической зоны" в Донецкой и Луганской областях одним из путей выхода из тупика в переговорном процессе. При этом он подчеркнул, что шаги для деэскалации должна осуществить и Россия.

Андрей Сибига прокомментировал мирные переговоры во время публичного интервью на площадке "Новой страны", пишет LB.ua. Глава Министерства иностранных дел отметил, что Украина имеет красные линии, и один из вариантов выхода из "тупиковой ситуации" в переговорах — найти способ, основанный на международном и украинском праве, по созданию возможной "специальной экономической зоны".

"Но главное, чтобы была отражена та модальность, которая приемлема для Украины. Шаги для деэскалации должны быть с обеих сторон. Не может быть никаких инициатив, формул за счет украинского суверенитета. То есть это очевидно, понятно и не обсуждается", — отметил при этом Сибига.

По его словам, термин "специальная экономическая зона" касается определенного пространства и изобретения формулы, которая поможет продвинуться в мирном процессе.

На вопрос, под чьей юрисдикцией будет демилитаризованная "экономическая зона" на Донбассе, Сибига ответил, что все ответы "дает международное право".

"Если мы говорим об этой части, которую мы удерживаем, — это наша юрисдикция, и она не может быть изменена. Это украинская юрисдикция", — сказал чиновник.

Мирные переговоры: что известно о "свободной экономической зоне"

Во время общения с журналистами 20 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод войск с Донбасса для создания "свободной экономической зоны", как предлагают США, но только при условии, если российская сторона отведет армию на столько же, на сколько и украинская. При этом он подчеркнул, что в такой специальной экономической зоне не может быть военных и тяжелой техники.

2 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным шагам на переговорах в Абу-Даби, которые состоятся 4-5 февраля. По его словам, двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов.

3 февраля издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина согласовала план на случай срыва Россией потенциального прекращения огня.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 