На Львівщині почали інвентаризувати радянські мозаїки та сучасні монументальні твори

У Львівській області стартувала інвентаризація мозаїчних творів монументального мистецтва. Її проводять, щоб зафіксувати усі існуючі мозаїки, запобігти їхній втраті та напрацювати рішення з охорони й відновлення.

Про це повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Департамент вже надіслав звернення до районних адміністрацій. Тепер від них очікують інформацію про мозаїки, розташовані на їхніх територіях.

Інвентаризація охоплює мозаїчні твори на фасадах і в інтер'єрах громадських та житлових будівель, на зупинках громадського транспорту, у парках, скверах і на площах, а також у складі малих архітектурних форм.

"Ми прагнемо зібрати максимально повну інформацію про мозаїчні твори на території Львівщини та оприлюднити її у найкоротші терміни. Це важливий крок для подальшого обліку, дослідження й напрацювання рішень щодо охорони та відновлення таких об'єктів", — зазначила директорка департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

До інвентаризації закликають долучатися й мешканців громад. Усіх, хто має інформацію про мозаїчні твори, просять повідомляти про них, адже це, за словами департаменту, допоможе зберегти важливу частину культурної спадщини регіону.

Про знищення мозаїк

Раніше у Львові було декілька випадків пошкоджень чи навіть знищень мозаїк, зокрема, панно "Море і риби" на вулиці Володимира Великого у 2019 році. Врешті панно відновили, а для модерністських мозаїк створили реєстр.

Проте, у жовтні 2023 року ситуація на цій вулиці повторилася. Тоді знищили памʼятку "Інформаційний простір", яка знаходилася у вестибюлі видавництва "Вільна Україна". Причиною цих дій обґрунтували недостатньою обізнаністю.

В реєстрі, який створили у Львівській міськраді зазначили нормативи, згідно з якими власники повинні зберігати мозаїки і не робити жодних робіт, крім їхнього утримання та ремонту.

Тоді ж цінні мозаїчні панно на будинках міста почали позначати міжнародним пам'яткоохоронним знаком "Блакитний щит". З допомогою цих знаків також вирішили захищати ті мозаїки, що розміщені на будівлях, які не є пам'ятками архітектури.

Більшість цих творів виконані українськими радянськими митцями, які продовжували творити хай і в умовах цензури та тиску. Щоб інформація про них зберігалася не лише у письмовому вигляді, а й візуально привертала увагу і влаштовують "Блакитні щити".

