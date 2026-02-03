Відсьогодні українські підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 2 лютого. Пакет включає два інструменти: компенсацію та пільгове кредитування.

Шостий випуск Forbes Ukraine підсумовує 2025-й. У номері – головні події, люди та бізнеси, що визначили цей рік: перемоги, втрати, трансформації та нові точки зростання української економіки.

Деталі

Програма орієнтована на малий і середній бізнес у соціально важливих сферах – аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші сервіси першої необхідності – і має частково компенсувати витрати на роботу в умовах нестабільного енергопостачання.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн – залежно від кількості працівників.

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів, акумуляторів, інверторів, зарядних станцій, сонячних панелей, а також на пальне чи оплату електроенергії для автономної роботи.

Програма працює у форматі грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія». Дані перевіряються автоматично, а виплати зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків – ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Другий інструмент – пільгове кредитування під 0% річних на енергообладнання в межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Мікро-, малий і середній бізнес може залучити до 10 млн грн строком до трьох років. Держава компенсує банкам відсоткову ставку через Фонд розвитку підприємництва.

Кошти можна використати на закупівлю генераційного обладнання – зокрема когенераційних установок, дизельних, бензинових і газових генераторів. Заявки вже приймають 17 банків, загалом до програми долучаться 43 фінансові установи. Енергокредити розглядатимуться в пріоритетному порядку.

Контекст

Через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі Україна періодично стикається з аварійними відключеннями електроенергії. Це особливо вдаряє по малому і середньому бізнесу, який змушений інвестувати у генератори, акумулятори та пальне для збереження безперервної роботи.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру разом із сильними морозами вдарили по роботі продуктових ритейлерів. В АТБ, «Сільпо», Novus та інших мережах запевняють: незручності тимчасові. Чи є ризики для холодильників та пекарень, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Источник