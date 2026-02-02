Сообщение о росте реального ВВП Украины на 2,1% в третьем квартале 2025 года на первый взгляд выглядит обнадёживающе. В условиях продолжающейся войны любой положительный макроэкономический показатель воспринимается как знак устойчивости и адаптации. Однако более детальный анализ структуры этого роста показывает: за внешне позитивной цифрой скрываются тревожные тенденции, особенно для реального сектора и промышленности.

Восстановление, которое остановилось

Если рассматривать динамику валовой добавленной стоимости (ВДС) — ключевого индикатора реального производства и создания новой стоимости, — картина выглядит куда менее оптимистичной. После резкого обвала 2022 года восстановление экономики в 2023–2024 годах действительно происходило, но носило ограниченный характер и так и не позволило вернуться к довоенному уровню.

Более того, в 2025 году этот процесс фактически застопорился. В третьем квартале валовая добавленная стоимость сократилась примерно на 1% в годовом измерении. Это означает, что реальный выпуск товаров и услуг внутри страны не растёт, а экономика не создаёт дополнительную стоимость по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, возникает парадокс: ВВП растёт, а ВДС — нет.

Источники роста: не производство, а перераспределение

Такой разрыв между динамикой ВВП и состоянием реального сектора объясняется структурой самого роста. Увеличение ВВП в значительной степени обусловлено:

ценовыми эффектами,

налогово-бюджетными факторами,

изменениями во внешней торговле и перераспределением потоков.

При этом рост почти не связан с расширением производственных мощностей, технологической модернизацией предприятий или запуском новых индустриальных проектов. Иными словами, экономика «считает больше», но производит не больше.

Смещение в сторону государства

К третьему кварталу 2025 года структура экономики окончательно сместилась в сторону государственного сектора. Существенно выросла доля:

государственного управления и обороны,

образования,

здравоохранения.

Эти сферы выполняют критически важные функции в условиях войны и гуманитарного кризиса. Однако с точки зрения долгосрочного развития они не формируют промышленного роста, не создают разветвлённых производственных цепочек и не становятся драйверами инвестиционного спроса.

Фактически экономика всё больше опирается на бюджетные расходы и сектор услуг, что усиливает её зависимость от внешней финансовой поддержки.

Индустрия: недовосстановление как новая норма

На этом фоне ключевые отрасли реального сектора остаются в состоянии хронического недовосстановления. Доля:

перерабатывающей промышленности,

транспорта и логистики,

добывающей отрасли,

строительства

по-прежнему заметно ниже довоенного уровня.

Сельское хозяйство, которое в первые годы войны временно выполняло роль компенсатора экономического спада, к 2025 году вернулось лишь к своим прежним объёмам и утратило потенциал дальнейшего «вытягивания» экономики.

Итог: рост без базы

В результате украинская экономика демонстрирует рост без промышленного фундамента. Она всё в большей степени живёт за счёт бюджета и сервисных функций, тогда как создание устойчивой добавленной стоимости в индустриальном секторе не происходит.

Без восстановления и развития промышленности, без инвестиций в производство и инфраструктуру говорить о полноценном экономическом возрождении страны преждевременно. Текущие макроэкономические показатели могут создавать иллюзию движения вперёд, но без изменения структуры роста этот прогресс рискует остаться статистическим — а не реальным.