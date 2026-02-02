Сообщение о росте реального ВВП Украины на 2,1% в третьем квартале 2025 года на первый взгляд выглядит обнадёживающе. В условиях продолжающейся войны любой положительный макроэкономический показатель воспринимается как знак устойчивости и адаптации. Однако более детальный анализ структуры этого роста показывает: за внешне позитивной цифрой скрываются тревожные тенденции, особенно для реального сектора и промышленности.
Восстановление, которое остановилось
Если рассматривать динамику валовой добавленной стоимости (ВДС) — ключевого индикатора реального производства и создания новой стоимости, — картина выглядит куда менее оптимистичной. После резкого обвала 2022 года восстановление экономики в 2023–2024 годах действительно происходило, но носило ограниченный характер и так и не позволило вернуться к довоенному уровню.
Более того, в 2025 году этот процесс фактически застопорился. В третьем квартале валовая добавленная стоимость сократилась примерно на 1% в годовом измерении. Это означает, что реальный выпуск товаров и услуг внутри страны не растёт, а экономика не создаёт дополнительную стоимость по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, возникает парадокс: ВВП растёт, а ВДС — нет.
Источники роста: не производство, а перераспределение
Такой разрыв между динамикой ВВП и состоянием реального сектора объясняется структурой самого роста. Увеличение ВВП в значительной степени обусловлено:
- ценовыми эффектами,
- налогово-бюджетными факторами,
- изменениями во внешней торговле и перераспределением потоков.
При этом рост почти не связан с расширением производственных мощностей, технологической модернизацией предприятий или запуском новых индустриальных проектов. Иными словами, экономика «считает больше», но производит не больше.
Смещение в сторону государства
К третьему кварталу 2025 года структура экономики окончательно сместилась в сторону государственного сектора. Существенно выросла доля:
- государственного управления и обороны,
- образования,
- здравоохранения.
Эти сферы выполняют критически важные функции в условиях войны и гуманитарного кризиса. Однако с точки зрения долгосрочного развития они не формируют промышленного роста, не создают разветвлённых производственных цепочек и не становятся драйверами инвестиционного спроса.
Фактически экономика всё больше опирается на бюджетные расходы и сектор услуг, что усиливает её зависимость от внешней финансовой поддержки.
Индустрия: недовосстановление как новая норма
На этом фоне ключевые отрасли реального сектора остаются в состоянии хронического недовосстановления. Доля:
- перерабатывающей промышленности,
- транспорта и логистики,
- добывающей отрасли,
- строительства
по-прежнему заметно ниже довоенного уровня.
Сельское хозяйство, которое в первые годы войны временно выполняло роль компенсатора экономического спада, к 2025 году вернулось лишь к своим прежним объёмам и утратило потенциал дальнейшего «вытягивания» экономики.
Итог: рост без базы
В результате украинская экономика демонстрирует рост без промышленного фундамента. Она всё в большей степени живёт за счёт бюджета и сервисных функций, тогда как создание устойчивой добавленной стоимости в индустриальном секторе не происходит.
Без восстановления и развития промышленности, без инвестиций в производство и инфраструктуру говорить о полноценном экономическом возрождении страны преждевременно. Текущие макроэкономические показатели могут создавать иллюзию движения вперёд, но без изменения структуры роста этот прогресс рискует остаться статистическим — а не реальным.