Одеситка здобула титул чемпіонки Європи зі стрільби з лука серед юніорів

С 14 по 21 февраля в городе Пловдив (Болгария) проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещениях среди спортсменов до 21 года.

В составе национальной сборной Украины успешно выступила воспитанница одесской спортивной школы Полина Ткаченко. В решающие моменты соревнований спортсменка продемонстрировала высокую точность, неоднократно поражая «десятку» и внеся весомый вклад в победу украинской команды.

Таким образом, впервые за многие годы золотая медаль юниорского чемпионата Европы по стрельбе из лука отправляется в Одессу.

Достигнутый результат соответствует нормативу мастера спорта международного класса.


