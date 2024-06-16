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Сьогодні, 12:00

Одеський стрілець став срібним призером чемпіонату Європи

Категорія: Новини / Спорт

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Одесский стрелок Иван Ткаленко стал серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров по пулевой стрельбе, который проходил в хорватском Осиеке. Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

19-летний воспитанник областной ДЮСШ стрельбы Иван Ткаленко завоевал серебряную медаль в командном турнире по стрельбе из 3-х положений вместе с киевлянами Данилой Гриником и Алексеем Вятчиным. Это уже вторая награда Ивана на больших международных соревнованиях. В 2022-м он стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в составе сборной Украины – в этом же составе и в этом же виде программы.

В квалификации, которая проходила по итогам личных соревнований в этом виде программы, сборная Украины заняла 5-е место – 1 726 очков (Иван Ткаленко – 577). В финальном матче украинские стрелки уступили сборной Норвегии – 4:16.

 В личных соревнованиях по стрельбе из 3-х положений Иван Ткаленко показал лучший результат в сборной Украины (577 очков: с колена – 188, лежа – 197, стоя – 192). Для попадания в финальную восьмерку ему не хватило всего одного очка. В стрельбе из положения лежа Иван занял 20-е место (618,7).

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