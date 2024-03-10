Одесские спортсмены завоевали 2 золотые медали на этапе Кубка Украины по стендовой стрельбе «Кубок Галиции», который проходил во Львове 1-3 марта. Всего одесские стрелки завоевали на круглом стенде 5 медалей (2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые). Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Золотые медали в активе Виктории Науменко в соревнованиях среди женщин и сборной Одесской области в составе Алексея Науменко, Ивана Лоика и Ивана Рагулев в командном турнире. Серебряная медаль у Ирины Маловичко, бронзовые - у 17-летнего Ивана Рагули воспитанника киевской школы, который с этого года выступает за Одесскую область, а также у юниора Павла Кузьменко.

Для Ивана это первая награда в соревнованиях в категории «взрослые», а благодаря личному рекорду в квалификации (118/125) он выполнил норматив мастера спорта Украины. Все спортсмены представляют Центр олимпийской подготовки по стендовой стрельбе в Новой Долине. Иван Рагуля также защищает честь КДЮСШ «Колос».

Следующий для одесских спортсменов 1-й этап чемпионата Украины состоится 27-31 марта в Обухове. А 22-30 апреля в Дохе финальный мировой отбор на Олимпийские игры. Здесь на кону будет 2 квоты. Обладатель еще одной квоты определится на чемпионате Европы в итальянском Лонато (15-27 мая).

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