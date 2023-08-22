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Сьогодні, 14:00

Стендова стрілянина: Одесити здобули історичні медалі чемпіонату світу

Категорія: Новини / Спорт

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Одесские мастера стендовой стрельбы Ирина Маловичко и Николай Мильчев завоевали серебряные медали чемпионата мира, который проходит в Баку. Они добились успеха в категории микст на круглом стенде. Об этом сообщила пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

И для Ирины Маловичко, и для ее тренера Николая Мильчева это первые награды такого ранга в карьере. Кроме того, это первая медаль чемпионата мира на круглом стенде в истории украинского спорта.

 В финале одесские стрелки лишь одним попаданием уступили американцам Винсенту Хэнкоку/ Остeн Джуэлл Смит (42:43).

Отметим, что в этом году ведущие украинские стендовики четыре раза выходили в финальную часть соревнований и четыре раза были четвертыми: два раза Ирина в личном турнире (этапы Кубка мира в Дохе и Каире), еще два раза - в Миксте (в Каире и Европейских играх)

Это первые медали чемпионата мира для Одесской области в 2023 году в олимпийских видах программы.

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