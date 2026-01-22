 
Одеські лучниці стали призерами чемпіонату України

Спортсменки успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука, который завершился во Львове. В соревнованиях среди взрослых и юниоров приняли участие сильнейшие лучники страны.

В квалификационном раунде М-3х2 Полина Ткаченко и Александра Петухова показали достойные результаты, заняв третье и четвертое места соответственно.

В командном зачете среди юниоров до 21 года сборная «Одесса-1» в составе Полины Ткаченко, Александры Петуховой и Натальи Пастернак одержала уверенную победу и стала чемпионом Украины.

Кроме того, в дисциплине «олимпийский раунд» Полина Ткаченко завоевала серебряную медаль среди юниоров, что дало ей право представлять Украину на чемпионате Европы, который пройдет в феврале в Болгарии.

 

