Колишня речниця Зеленського натякнула йому, що він залишиться один в Україні (відео)

Юлия Мендель, которая была пресс-секретарем Владимира Зеленского два года, опубликовала видео из сериала "Слуга народа" и заявила, что он подталкивает Украину к катастрофе.

"Стремление к недостижимым идеалам "справедливого" мира — условий, которые никогда не могут реально существовать — только гарантирует, что мы ежедневно будем терять больше людей и территорий. Кто знает: возможно, однажды Зеленскому придется повторить свою старую роль из "Слуги народа", — написала Мендель и опубликовала эпизод из известного сериала 2015 года, в котором герой Владимира Зеленского, учитель Василий Голобородько, становится президентом Украины.

Юлия Мендель пишет, что в обнародованной ею сцене Зеленский едет через безлюдный Киев, "тщетно ища ни одной живой души".

"Согласно сценарию, он в конце концов понимает, что все просто уехали на заработки за границу. В сегодняшней суровой реальности, если война затянется, все, кто еще может, уедут по той же причине — не мечты, а массового выезда, обусловленного выживанием", — заявила Юлия Мендель и закрыла комментарии для тех, кто ее критиковал.

Напомним, в конце 2025 года Юлия Мендель критиковала Андрея Ермака после его отставки и заявляла, что он сам хотел стать президентом Украины. Стоит заметить, что в своей книге "Каждый из нас президент", которая вышла в 2021 году, она хвалила и Ермака и всю команду Зеленского, включая его самого.

Также она заявила, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак якобы занимался магическими ритуалами и привозил магов из разных стран.

 

