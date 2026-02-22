Юлия Мендель, которая была пресс-секретарем Владимира Зеленского два года, опубликовала видео из сериала "Слуга народа" и заявила, что он подталкивает Украину к катастрофе.
Юлия Мендель написала пост о Зеленском
Фото: Скриншот
Юлия Мендель пишет, что в обнародованной ею сцене Зеленский едет через безлюдный Киев, "тщетно ища ни одной живой души".
"Согласно сценарию, он в конце концов понимает, что все просто уехали на заработки за границу. В сегодняшней суровой реальности, если война затянется, все, кто еще может, уедут по той же причине — не мечты, а массового выезда, обусловленного выживанием", — заявила Юлия Мендель и закрыла комментарии для тех, кто ее критиковал.
Напомним, в конце 2025 года Юлия Мендель критиковала Андрея Ермака после его отставки и заявляла, что он сам хотел стать президентом Украины. Стоит заметить, что в своей книге "Каждый из нас президент", которая вышла в 2021 году, она хвалила и Ермака и всю команду Зеленского, включая его самого.
Также она заявила, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак якобы занимался магическими ритуалами и привозил магов из разных стран.