Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал уровень зарплаты генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского. А тот усомнился в "бесплатности" "Гончаренко центров", где, среди прочего, есть курсы танцев на пилоне.

Видео опубликовал сам народный депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) у себя на Telegram-канале, но ссора произошла на эфире проекта "Суспільне. Студия" после дискуссии о сборе благотворительных средств "Укрпочтой" и размере зарплаты Игоря Смелянского.

Во время телевизионного эфира Алексей Гончаренко поставил под сомнение законность механизма сбора благотворительных средств Укрпочтой. Речь идет о практике, когда часть стоимости почтовых марок или отправлений направлялась как благотворительный взнос через фонд Киевской школы экономики (KSE).

Депутат заявил, что не понимает, почему государственная компания перечисляет средства негосударственному фонду, а не напрямую государству.

Также Гончаренко спросил о размере зарплаты Смелянского, который сообщил, что получает около 700 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов, но перед этим заявил, что живет в съемной квартире.

"Господин Гончаренко, еще раз, я живу в арендованной квартире, а вы — в собственной на Печерске. У меня не хватает денег купить квартиру на Печерске. У вас хватает", — заявил Смелянский. На что нардеп попросил озвучить его размер заработной платы.





"Я только что сказал: 700 тысяч гривен после налогов", — сказал Смелянский. Гончаренко уточнил: "На год? Правильно?", после чего директор "Укрпочты" сказал, что он получает "700 тысяч гривен ежемесячно".

"В принципе, комментировать это особо и не хочется. Единственный вопрос, не стыдно ли такое говорить человеку, который платит почтальонам 9 тысяч гривен?" — написал Гончаренко в посте, комментируя диалог. И напомнил, что зарплата главы государственной почты США — United States Postal Service (USPS) "где-то $28 900 в месяц. По курсу 43 грн — это получается примерно 1,2 млн грн.". "То есть зарплата у Смелянского 900 тысяч грн в месяц (700 тысяч грн после налогов), а у главы почты США — 1,2 млн грн. В то же время население США 300 млн, а население Украины 30 млн. Ну, справедливо!" — прокомментировал нардеп.

После этого речь зашла о "Гончаренко центрах" и Игорь Смелянский поднял вопрос об их "бесплатности": "Нет, минуточку, это преподавание танцев на пилоне в "Гончаренко центрах" за 350 гривен. Можно научиться танцам на пилоне за 350 гривен. Потому что он "бесплатный".

"Господин Смелянский, ну сейчас вы врете... мы вас научим танцам на пилоне бесплатно, господин Смелянский, если вы хотите. Мы не берем денег ни за один наш курс, мы ни с кого не берем ни копейки. Так что не надо врать", — заявил Гончаренко.

Также Игорь Смелянский сообщил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить "Гончаренко центры" и опубликовал фото заявления.

Заявление Смелянского в НАБУ

Фото: Facebook / Игор Смелянский

"Если верить декларации, содержать более 40 "Гончаренко центров" он не может. А они работают. И стоят более 3 миллионов гривен ежемесячно. Деньги заходят от "спонсоров" и бизнесов. И это ничто иное, как политическая взятка — для привлечения избирателей через изучение танцев на пилоне или английского языка. Потому что кому эти избиратели должны быть благодарны на следующих выборах? Правильно. Тому, чье имя есть в названии центра, к финансированию которых он не имеет никакого отношения. Попросил НАБУ разложить это по полочкам", — написал Смелянский.

Напомним, Фокус писал об обращении Игоря Смелянского в НАБУ по поводу "Гончаренко центров".

2 февраля стало известно, что "Укрпочта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки в сотни миллионов. Это вызвало возмущение в сети, ведь в работе компании существует немало других важных проблем.

