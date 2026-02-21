Вода може подорожчати: тарифи передають на місця

Після тривалого періоду відносної стабільності у сфері комунальних тарифів ситуація може змінитися. Якщо раніше для населення дорожчала переважно електроенергія, то тепер під питанням — ціни на воду та водовідведення.

Верховна Рада ухвалила рішення тимчасово, до завершення воєнного стану плюс ще один рік, передати органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Фактично це означає, що саме міські ради визначатимуть, якими будуть платіжки для споживачів.

Голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус зазначив, що міста зможуть самостійно ухвалювати рішення: десь тарифи піднімуть, десь — ні, а десь частково покриватимуть витрати з місцевих бюджетів. Водночас очевидно, що більшість громад і без того працюють в умовах дефіциту коштів, тож можливість покращити фінансовий стан водоканалів за рахунок підвищення тарифів виглядає для них спокусливою.

Після набуття чинності законом органи влади мають 90 днів, аби подати необхідні розрахунки до місцевих рад для встановлення нових тарифів.

При цьому роль НКРЕКП фактично зводиться до контролю за дотриманням ліцензійних умов і перевірки обґрунтованості тарифів. Прямого впливу на їхній розмір регулятор більше не матиме.

Нагадаємо, у 2023 році НКРЕКП уже намагалася підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для 34 водоканалів — у середньому на 32%. Однак рішення було швидко скасоване після критики з боку Президента Володимир Зеленський, який назвав його «ганебним», а тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воно не погоджувалося з урядом. Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів також звертався до регулятора з проханням не підвищувати тарифи для населення.

Ситуація з тарифами на воду знову виходить у площину відповідальності місцевої влади. Водночас чинним залишається мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги під час воєнного стану. На думку експертів, саме дотримання цього мораторію могло б стати запобіжником від зростання цін для населення в умовах війни.

Чи скористається місцева влада новими повноваженнями для підвищення тарифів — покаже найближчий час. Але очевидно одне: питання вартості води знову стає чутливим для мільйонів українських родин.





