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Сьогодні, 12:00

⚡"ЦЕ НЕПРИКРИТА БРЕХНЯ!"💥Лана ЗЕРКАЛЬ і підвищення тарифів на електроенергію. Де правда?

Категорія: Новини / Видео

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Порохоботы рвутся к власти, Зеркаль тоже брешет, когда заявляет про рыночную цену на электроэнергию. Ее нет и быть не может, по той простой причине, что энергосистема естественный монополист – там нет рынка! А в остальном про создание новых энергоимперий очень любопытно.

Уряд підвищує ціни на електроенергію. Скільки тепер платитимуть українці, з чим пов’язано таке рішення та яка його справжня причина, чому експерти з енергетики сумніваються, що це – через потребу в коштах на відновлення енергосистеми після обстрілів? Розбиратимемося в сьогоднішньому випуску.




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