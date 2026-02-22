Министр иностранных дел Венгрии обвиняет Украину в саботаже и заявляет, что его страна будет блокировать финансовую помощь Киеву до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти. В преддверии ключевых выборов Будапешт усиливает антиукраинскую риторику.

Венгрия заявила, что заблокирует предоставление Украине чрезвычайного кредита в размере 90 миллиардов евро, обвинив раздираемую войной страну в "шантаже" из-за поврежденного трубопровода, по которому идет транзит российской нефти. Этот шаг еще больше обостряет конфронтацию в преддверии всеобщих выборов в апреле.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев, Брюссель и оппозиционные силы действуют согласованно, чтобы нарушить энергетические потоки по политическим причинам в преддверии ключевого голосования, на котором премьер-министр Виктор Орбан, по опросам, отстает в опросах с двузначным отрывом.

"Мы блокируем выделение ЕС кредита Украине в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - заявил Сийярто в пятницу в социальных сетях. "Украина шантажирует Венгрию прекращением транзита нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами", - отметил министр.

Ранее три дипломата сообщили Euronews, что венгерский представитель высказал свои возражения на закрытой встрече послов стран ЕС в пятницу.

На саммите в декабре Будапешт вместе со Словакией и Чехией согласовал исключение, которое означает, что эти три страны освобождаются от финансового участия в кредите, финансируемом за счет общего долга, обеспеченного бюджетом ЕС.

Законодательный акт, заблокированный Венгрией, требует единогласия, поскольку он вносит изменения в бюджетные правила ЕС, позволяющие заимствовать средства для Украины, не являющейся членом Евросоюза.

Два других постановления, определяющие структуру и условия предоставления помощи, были одобрены в пятницу без каких-либо проблем, поскольку для их принятия требовалось лишь квалифицированное большинство.

Послы намерены вернуться к этому вопросу, как только будет снят венгерский запрет, что часто случается, когда Будапешт пытается выторговать уступки в последнюю минуту.

Пакет, состоящий из трех частей, уже был одобрен Европейским парламентом и ожидал окончательного утверждения государствами-членами. Крайне редко принятие законопроекта срывается на таком позднем этапе, особенно после того, как лидеры ЕС сами дали на это свое согласие.

Энергетический спор в основе новой напряженности

Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной резко возросла после того, как Орбан обострил свою риторику во время предвыборной кампании. Премьер-министр, который стремится к переизбранию, часто изображал Владимира Зеленского просящим денег и утверждал, что вступление Украины в ЕС неизбежно приведет к большой войне.

Однако последняя размолвка произошла из-за повреждения трубопровода, соединяющего Венгрию с Россией через Украину. Трубопровод "Дружба", построенный еще при Советском Союзе, по версии Киева, был поврежден в результате российского удара, что сказалось на транзите.

Будапешт считает, что в этом виновата Украина, обвиняя ее в том, что она не сделала достаточно для его ремонта. Украина отрицает эти обвинения. Европейская комиссия созвала экстренное совещание на следующей неделе для решения проблемы нарастающего кризиса, хотя Брюссель не видит непосредственного риска для Венгрии, когда речь идет о запасах нефти.

Сама Украина переживает трудную зиму с изнурительными температурами ниже нуля. Из-за постоянных ударов России ракетами и беспилотниками значительная часть энергетической инфраструктуры разрушена и не справляется с отоплением гражданского населения.

ЕС пытается оказать финансовую поддержку Украине, чтобы удержать ее на плаву, до весны - крайнего срока, установленного президентом Зеленским, который предупредил о тяжелых финансовых последствиях в случае отказа Брюсселя, одновременно продвигая новый пакет санкций против Москвы в качестве наказания за ее полномасштабное вторжение.

В пятницу послы ЕС не смогли договориться о санкциях.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта прибудут в Киев на следующей неделе в знак символической поддержки Украины, чтобы отметить мрачную 4-летнюю веху.





Источник