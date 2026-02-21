АО "Укрпочта" 28 января по результатам тендера заказало ООО "Норди" международных перевозок груза на 298,29 млн грн.

Об этом пишут " Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

На этот год заказали перевозки грузовиками 20 тонн и от 2,8 тонны. Фирма должна за свой счет забрендировать машины от 2,8 тонны и 80% полуприцепов к автомобилям 20 тонн в корпоративный стиль "Укрпочты". Срок доставки должен быть не более 96 часов с даты загрузки.

Цены на перевозки по маршрутам существенно не изменились по сравнению с 2024-2025 годами: некоторые маршруты остались по прошлогодним ценам, некоторые - подорожали на несколько процентов, что сопоставимо с ростом цен на топливо и инфляцией.

На 16% подорожал дополнительный пробег вне маршрута для авто 20 т: сейчас он стоит 45 грн, а в 2025 году стоил 38 грн. Для авто 2,8 т цена осталась на уровне 20 грн, как и в прошлом году.

На треть выросли расходы на таможенный досмотр, разгрузку и загрузку для авто 20 т: сейчас - 20 000 грн, а в 2025 году - 15 000 грн. Для авто 2,8 т цена не изменилась - 3 000 грн.

Как пишет издание, в спецификации к договору по двум позициям указаны ошибочные суммы. Расходы на таможенный досмотр, разгрузку и загрузку для авто 2,8 т заказали в объеме 100 услуг по 3 000 грн. Это дает 300 000 грн, а не 1,00 млн грн. Перевозку из Киева в Кишинев (Молдова) на авто 20 т заказали в объеме 120 услуг по 46 000 грн. Это дает 5,52 млн грн, а не 5,76 млн грн.





"Если добавить указанные в спецификации суммы по всем позициям, стоимость договора составит 298,99 млн грн, а если перемножить количество услуг на цену за услугу - 298,05 млн грн. Однако в конце спецификации и в электронном поле стоимости договора указана сумма 298,29 млн грн", - отмечают "Наші гроші".





Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Госаудитслужба начала мониторинг на основании выявленных ею признаков нарушения закона.

"Норди" из Луцка принадлежит волынским предпринимателям Елене и Сергею Витюкам. Она получает все такие подряды "Укрпочты" с 2024 года. До того "Укрпочта" во время большого вторжения заказывала международные перевозки исключительно у ФЛП Витюк Елена Ивановна.

С начала полномасштабной войны "Укрпочта" потеряла 418 автомобилей, из них 281 авто было потеряно в 2022 году во время временной оккупации врагом территорий Украины.





