Россия стала главным экспортером урана в США.

Отмечается, что в 2023 году семь стран приобрели у России 1 860 тонн обогащенного урана, а годом ранее на экспорт было отправлено 1 874 тонн. Россия в 2023 году экспортировала более 700 тонн обогащенного урана в США.

Далее следует Южная Корея, импортировав 243 тонны урана, что больше показателя предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов – до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз – до 168 тонн. Германия, купившая 30 тонн российского урана, и новичок в рейтинге – Бразилия, которая в прошлом году приобрела 27 тонн.





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