В 2025 году в Украине зарегистрировали 117 новых компаний и ФЛП с основным видом деятельности “58.11 Издание книг”, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании от YC.Market.

После резкого спада в 2022 году, когда зарегистрировали 43 новых издательства против 73 в 2021-м, рынок постепенно восстанавливался. В 2023 году появилось 83 новые компании, в 2024-м — 87, а в 2025 году количество регистраций достигло рекордного уровня за последние пять лет, что, по данным YC.Market, свидетельствует о восстановлении и росте отрасли.

В исследовании также отмечается, что Киев является безоговорочным центром издательской активности по основному ВЭД 58.11 “Издание книг”: по состоянию на середину февраля 2026 года здесь сосредоточено 218 субъектов хозяйствования — это самый большой показатель в Украине. После столицы идут Харьковская область (43) и Львовская область (38), которые формируют крупнейшие региональные кластеры, хотя существенно уступают Киеву.

Заметно более низкие показатели имеют Днепропетровская область (13) и Ивано-Франковская область (12). Вместе с тем в ряде регионов зафиксировано минимальное присутствие издательского бизнеса: Николаевская и Донецкая области — по 1, Полтавская — 2, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская — по 3.

Что касается финансовых результатов, по данным YC.Market, в 2024 году наибольшую выручку среди издателей получило Издательство “Ранок” (Харьковская область) — 750,9 млн грн. Второе место заняла Генеза (г. Киев) с доходом 334,1 млн грн, третью позицию занимает Издательство “Фолио” (Харьковская область) с выручкой 325,9 млн грн.