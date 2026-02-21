 
З 2030 року в Україні хочуть скоротити навчання на бакалаврі до 3 років.

С 2030 года в Украине изменятся сроки обучения в старшей школе и на бакалаврате:обучение в школе продлят с 11 до 12 лет, то есть в старших классах дети будут учиться три года, а в вузах на бакалавра — три года вместо нынешних четырех. Об очередной реформе образования сообщает сайт “Вчися медиа” со ссылкой на заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

Нынешние выпускники школ станут абитуриентами после 11-го класса. А в 2029 году в Украине появятся первые выпускники пилотных трехлетних лицеев, которые будут поступать в вузы уже после 12-го класса. Им будет доступен трёхлетний бакалавриат.

“Трёхлетний бакалавриат — это возможность быстрее получить квалификацию для выпускников школ, которые пройдут трехлетнюю профильную программу старшей школы и будут поступать на бакалавриат по тому же профилю. Следовательно, часть содержания и результатов обучения, которые сейчас дотягивают на первом курсе бакалавриата, профильное среднее образование должно обеспечить еще в школе в соответствии со стандартом образования и учебными планами”, — сказал Трофименко.

Он добавил, что модель трёхлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой, включая 12 лет общего среднего образования, 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) и 2 года магистратуры. Исключение будут составлять специальности, на которых невозможно на уровне профильного среднего образования обеспечить отдельные компетенции и результаты обучения, которые сейчас относятся к бакалаврскому уровню, а также случаи, когда выпускник профильного среднего образования будет поступать на специальность, не соответствующую полученному профилю. Тогда обучение будут проходить по традиционной четырехлетней траектории.


