В рамках реформы системы образования в Украине с 2027 года планируется внедрение так называемой старшей профильной школы - сети академических и профессиональных лицеев. До 1 сентября текущего года общины и областные военные администрации должны сформировать сеть таких образовательных учреждений в каждой области.

РБК-Украина рассказывает, что известно о НУШ, старшей профильной школе, а также о чем еще говорил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации результатов исследования социально-эмоциональных навыков (ИСЭН) ученичества.

Основное о Новой украинской школе

Новая украинская школа (НУШ) - ключевая реформа Министерства образования и науки, главная цель которой:

создать школу, в которой будет приятно учиться

дать учащимся не только теоретические знания, но и умение применять их в повседневной жизни

Реформа НУШ рассчитана на годы и стартовала с 2018 года, когда в первый класс пошли сегодняшние шестиклассники.

Планируется, что именно они в 2027 году впервые будут поступать в академические лицеи - с целью дальнейшего поступления в заведения высшего образования или в профессиональные лицеи (ради успешного трудоустройства).

"Концепция НУШ предполагает формирование компетентностей. В то же время есть еще немало работы, чтобы окончательно перейти от парадигмы зазубривания информации к анализу, рефлексии и креативности", - поделился министр образования и науки Украины.