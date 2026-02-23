Дочь бывшего народного депутата Украины от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука — 21-летняя Дарья Марченко — получила руководящие должности в двух российских компаниях с миллиардными активами. Структуры, которые она возглавила, аккумулируют почти 3 млрд рублей (около 1,2 млрд грн) и связаны с бизнес-интересами семьи в РФ.

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на данные российской аналитической системы "Контур.Фокус".

По информации издания, с 13 февраля 2025 года Марченко назначена генеральным директором компаний "Рад-Эв" и "Алмирида Инвестментс". На конец 2024 года их совокупные активы составляли около 2,9 млрд рублей (около 1,16 млрд грн). При этом обе компании сработали с убытком:

"Рад-Эв" задекларировала минус 72 млн рублей (примерно 28,8 млн грн);

а "Алмирида Инвестментс" — 158,4 млн рублей (около 63,4 млн грн).

Также журналисты обратили внимание, что эти фирмы фактически не ведут публичной хозяйственной деятельности. В открытых источниках нет сведений о реализации ими бизнес-проектов, а в штате каждой компании официально числится лишь один человек.

"Убытки фирм, вероятно, объясняются тем, что они не ведут бизнес-деятельность, а выступают владельцами активов семьи Медведчука: в открытых источниках нет информации об их операционной активности, а трудоустроены в них по одному человеку", — отмечает автор статьи.

В частности, компания "Рад-Эв" как минимум с 2024 года является владельцем виллы на южном побережье оккупированного Крыма, которую связывают с Медведчуком. Как пишет издание, эту фирму зарегистрировали в 2021 году, а учредителем выступил бывший полковник московской милиции Владимир Ефимов.

До февраля 2025 года компания "Алмирида Инвестментс" принадлежала управляющей структуре "Нрк-Капитал". Ее основал Алексей Инкин — бывший топ-менеджер группы "Регион", которую связывают с российским миллиардером Сергеем Судариковым, приближенным к семье Медведчука. После начала полномасштабной войны в 2022 году именно Инкин публично заявлял, что является владельцем яхты Royal Romance, задержанной в Хорватии, которую медиа связывали с окружением украинского политика.

Впоследствии обе компании перешли в собственность акционерного общества "Ренессанс", которое контролирует жена Медведчука Оксана Марченко.

Что известно о Дарье Марченко

Как отмечает издание, Дарья Марченко является крестницей президента РФ Владимира Путина, а ее крестной матерью является Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева. С 2021 года она проживает в Москве и училась в Высшей школе экономики на бакалаврской программе "Управление бизнесом". В 2025 году Марченко закончила обучение, защитив дипломную работу на тему Московского кредитного банка, бенефициаром которого является Сергей Судариков.

Дарья Марченко

Фото: Из открытых источников

После получения диплома она интересовалась магистратурой ВШЭ по направлению "Управление B2C-бизнесом: технологии и инновации". В рейтинге студентов по этой программе, который публикуется только с инициалами, Марченко занимала одно из последних мест.

Параллельно она проявляла интерес к театральному образованию: осенью 2024 года посещала занятия в Part Academy, а в феврале 2025 года расспрашивала о заочном обучении на актерском факультете ГИТИСа, однако ее фамилия в списках студентов отсутствует.

Напомним, что, по данным СМИ, дочь бывшего народного депутата Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко получила российское гражданство в дополнение к украинскому.

Также Фокус писал, что Виктор Медведчук использует контролируемые им медиа, чтобы распространять пророссийские нарративы среди политиков и граждан в странах Европы.

Источник