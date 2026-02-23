Дивовижні птахи у Літньому театрі: нові сучасні арт-об'єкти у центрі Одеси

Наше місто славиться спонтанними подіями, серед яких іноді з'являється дещо дуже цікаве та несподіване.

Йдеться про появу трьох нових арт-об'єктів, об'єднаних назвою «Дотик неба», які є унікальним поєднанням металевих птахів і старих одеських огорож. Проект має концептуальний характер, його автор і продюсер - друг одеситів, Гідо Хайсіг - пілот, волонтер, художник.

Натхненний Україною, її мешканцями та їхніми якостями, що виявляються під час важких випробувань війною, Гідо вирішив втілити свій задум в Одесі, створивши низку творів символічного змісту.

Але важливим етапом створення арт-об'єктів стала зустріч із тими, хто став одеською командою Гідо Хайсіга – це відомий фотохудожник Олександр Якимчук, а також креатор та боєць ЗСУ Кирило Максименко.

Треба віддати належне також керівникам Музею західного та східного мистецтва, Національної наукової бібліотеки та галереї #ARTODESSA Літнього театру Міського саду, які одразу підтримали ініціативу творчої групи та ухвалили рішення про можливість розмістити арт-об'єкти на своїй території. Далі обставини стали складатися якнайкраще, оскільки в Одесі завжди щирі стосунки та прагнення до свободи творчості завжди можуть знайти відгук. Мешканці двору по вулиці Маразлієвській, 24, порадившись, люб'язно вирішили віддати ковані старі одеські ґрати, що залишилися після нещодавньої реконструкції, дізнавшись про те, що у місті готуватиметься цікавий проект. Також наші герої потрапили на міське звалище металоконструкцій і з подивом виявили там чудові старі, викинуті металеві стійки з витими художніми елементами, які теж пішли у справу.

Робота йшла швидко, і вже за кілька тижнів три мистецькі скульптури були готові. Їхнє урочисте відкриття відбулося 14 та 15 лютого 2026 року. При цьому супроводжуючись презентацією книги Гідо Хайсіга про українців у бібліотеці та виставкою його акварелей у музейному залі. Урочисте відкриття інсталяцій у Літньому театрі Міського саду також відбулося за підтримки постійних відвідувачів та друзів галереї #ARTODESSA.

Подія порадувала всіх, хто стежить за культурним життям сучасної України та вкотре нагадала одеситам та гостям, які проживають у нашому місті, що Одеса – гостинне, відкрите для всіх, багатонаціональне місто, в якому є місце всім людям, наповненим світлом.

«Дотик неба» - проект про дружбу та щирість, свободу та натхнення, про пам'ять і про потаємні надії людей. Це історія про рух духу до піднесеного та віру в добро. А втілюється це метафорично в чарівних металевих пташках Гідо Хайсіга, які прилетіли до Одеси якраз напередодні весни, на яку всі так сильно чекають саме цього непростого року.