Согласно новому исследованию специалистов из ведущего медицинского центра Houston Methodist в Техасе, изменения в глазах могут помочь выявить болезнь Альцгеймера задолго до того, как в мозге начнут происходить необратимые повреждения.

Болезнь Альцгеймера - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, вызывающее ухудшение памяти и других когнитивных функций. По всему миру от него страдают миллионы людей.

Работа под названием "Глиальные изменения клеток Мюллера в сетчатке и их влияние на глазную глимфатическую фильтрацию в мышиной модели болезни Альцгеймера" опубликована онлайн и вскоре выйдет в Journal of Alzheimer’s Disease.

Исследование показало, что ранние признаки заболевания могут проявляться на периферии сетчатки, тогда как стандартные клинические обследования, как правило, сосредоточены на её центральной зоне.

Ведущий автор работы Стивен Вонг отметил: "Глаза действительно являются окном в мозг, но наше исследование показывает, что мы смотрели не туда". По его словам, ключевые маркеры ранней стадии болезни появляются в определённых участках сетчатки, которые традиционные методы сканирования часто не охватывают. "Если выявлять эти изменения до поражения мозга, врачи смогут диагностировать и лечить заболевание за годы до появления симптомов, включая потерю памяти", — подчеркнул он.

Эксперименты проводились на мышиных моделях. Учёные установили, что клетки Мюллера - основные глиальные клетки сетчатки, выполняющие поддерживающую и регуляторную функции, - существенно изменяются на ранних стадиях заболевания, ещё до появления клинических признаков.

Соавтор исследования Слава Дас пояснил: "Мы хотели понять, как клетки Мюллера и кровеносные сосуды взаимодействуют в разных отделах сетчатки на ранних этапах болезни".

Также было обнаружено повышение уровня белка аквапорина-4 — ключевого компонента глимфатической системы, отвечающей за выведение метаболических продуктов из нервной ткани. По мнению авторов, это может свидетельствовать о попытке организма компенсировать накопление патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Как отметил Вонг, полученные данные подтверждают, что на ранних этапах организм стремится поддерживать гомеостаз, прежде чем заболевание перейдёт в более тяжёлую стадию.

Авторы считают, что результаты могут повлиять на подходы к диагностике и мониторингу болезни Альцгеймера, а также способствовать разработке методов раннего вмешательства.

Кроме того, по словам Вонга, широкопольная визуализация сетчатки потенциально способна стать более доступной альтернативой дорогостоящим диагностическим тестам и в будущем войти в рутинную офтальмологическую практику при обследовании пожилых пациентов.

