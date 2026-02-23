 
"Укрінтеренерго" розпочало реорганізацію

Госпредприятие внешнеэкономической деятельности “Укринтерэнерго”, которое является поставщиком “последней надежды” на рынке электроэнергии, начало процедуру реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Об этом пишет ExPro со ссылкой на соответствующий приказ Министерства экономики от 11 февраля 2026 года.

Как отмечается в сообщении, реорганизация предусматривает преобразование государственного предприятия в ООО “Укринтерэнерго”.

Процедура начата в соответствии с требованиями действующего законодательства по трансформации государственных предприятий в хозяйственные общества.

Председателем комиссии по преобразованию назначен Дмитрий Котляренко, который будет координировать процесс реорганизации и взаимодействие с кредиторами.

Кредиторы предприятия имеют право заявить свои требования в течение двух месяцев с даты внесения в Единый государственный реестр записи о решении о реорганизации “Укринтерэнерго”.

“Это стандартная процедура, которая сопровождает преобразование юридического лица и позволяет урегулировать возможные обязательства до завершения реорганизации”, — говорится в сообщении.

Учредителем юридического “Укринтерэнерго” является Минэкономики.


