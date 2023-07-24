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Сьогодні, 12:00

Експорт електроенергії до Словаччини не відбувся першого дня після його відновлення

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Экспорт электроэнергии в Словакию, который НЭК “Укрэнерго” возобновило с 23 июля, так и не состоялся. Об этом свидетельствуют данные на сайте сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным ENTSO-E объем экспорта составил 0 МВт-ч, несмотря на бронирование по 10 МВт мощности межгосударственного сечения с украинской стороны и по 40 МВт со словацкой на шесть часов поставок с 9:00 до 14:00.

Кроме того, по данным “Укрэнерго”, компания, проведя первый после длительного перерыва аукцион 21 июля по распределению мощности для экспорта с поставкой на 23 июля, не предлагала трейдерам сечение для экспорта ни на 24, ни на 25 июля.

Добавляется, что импорт электроэнергии из Словакии продолжался и после того, как Украина возобновила экспорт. В субботу было импортировано 2 554 МВт-ч, что почти на 40% больше, чем в пятницу. В воскресенье импорт сократился до 1 717 МВт-ч, что на 32,7% меньше, чем в субботу.



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