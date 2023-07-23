Укрэнерго» и словацкий оператор системы передачи SEPS договорились о возобновлении экспорта электроэнергии с 23 июля, первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий стартует сегодня, сообщает НЭК. На аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

Ключевые факты

«Укрэнерго» и словацкая SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов.

Из-за войны и постоянных рисков от обстрелов доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

После внесения необходимых изменений в законодательство и согласование НКРЭКУ Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме избыток.

«Сейчас договорились, что средства за распределение будут делить поровну. Сначала словацкий оператор проводит аукцион на пересечение, затем «Укрэнерго». Словаки будут переводить «Укрэнерго» половину средств постфактум. Это временный механизм, пока НКРЭКУ не согласует механизм совместных аукционов», – сообщил Forbes Ukraine собеседник в правительстве, который согласился говорить анонимно из-за уязвимости темы.

Контекст

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта – 1200 МВт.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в ЕС в июне – октябре и заработала на этом почти $590 млн. Тогда цена электроэнергии в Словакии и Румынии была на рекордном уровне $400/МВт·ч, в Украине – $89/МВт·ч. Разница в ценах была 300–400%, пока таких премий нет. Цены в странах ЕС упали до $115–130/МВт·ч.

Словакия остановила экспорт в апреле, поскольку стороны тогда не договорились о распределении средств за доступ к пересечению. «Сначала они хотели 100% дохода от пересечения, что было неприемлемо, – сообщил тогда на условиях анонимности один из советников премьер-министра. – Затем, когда экспорт начался, они осторожно высказывали предостережение, что «Укрэнерго» снова получает все средства, но наконец заняли жесткую позицию и остановили переток».





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