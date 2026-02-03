Одесские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который в разы занизил в налоговой отчетности объемы экспортируемой агропродукции.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, а также Бюро экономической безопасности.

"Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура, директор предприятия не учитывал в финансовой отчетности полученную сельхозпродукцию. Речь идет о соевых бобах объемом более 10,5 тонн, которые в дальнейшем экспортировались в Объединенные Арабские Эмираты, Румынию и Турецкую Республику.

Детективы установили, что предприятие по оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией отгружало ее другим компаниям и экспортировало. Всего было реализовано около 10,5 тыс. тонн сои неизвестного происхождения ориентировочной стоимостью 104 млн грн.

Количество фактически проданной продукции и доход предприятия были в разы больше, чем официально задекларированные в налоговой отчетности. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была платиться больше.

В результате таких неправомерных действий в государственный бюджет не поступили почти 19 млн грн налогов (более 18,7 млн грн, что является суммой в особо крупных размерах).

В рамках досудебного расследования в налоговую декларацию уже внесены достоверные данные. В государственный бюджет предприятие уплатило указанную сумму неуплаченных налогов, сообщает прокуратура.

Предприятие добровольно возместило нанесенный ущерб и уплатило штрафные санкции. Всего в бюджет уже поступило 19,3 млн грн.

Досудебное расследование относительно умышленного уклонения от уплаты налогов завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляла Одесская областная прокуратура.

