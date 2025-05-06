Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов бухгалтеру предприятия.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия достоверно знали об объемах реализуемых имущественных прав и полученных средств по договорам передачи квартир физическим лицам, однако не регистрировали налоговые накладные в соответствующем Реестре.

Таким образом, бухгалтер компании не отразила и не задекларировала в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость реальные сведения о полученных средствах. Как сообщают в БЭБ это привело к занижению уплачиваемых строительной компанией налогов и не поступлению в бюджет Украины средств в размере более 7 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы обеспечили возмещение предприятием нанесенный государству ущерб в полном объеме. Бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах) и направлено в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Детективы бюро не упоминают название компании, но в СМИ появилась информация, что якобы речь идет о строительной компании «Гефеста».

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