Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар березня 2026 року *

1 неділя Ніч у Венеції 16:00

2 понеділок Основний інстинкт 19:00

4 середа Футбол у судний день 18:00

5 четвер Саме там, саме тоді 18:00

6 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

7 субота Канкан 16:00

8 неділя Тіна Кароль 18:00

9 понеділок Великі гроші 18:00

10 вівторок Hans Zimmer Symphony 18:30

11 середа SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00

13 п’ятниця Концерт (цільовий) 12:00

Очарований Боккаччо 18:00

14 субота За двома зайцями 16:00

15 неділя Принцеса цирку 16:00

17 вівторок Дракула. VLAD. 18:00

18 середа Ребелія 18:30

19 четвер 30. Бенефіс Дениса Рудого 19:00

20 п’ятниця Ромео і Джульєтта 18:00

21 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00

22 неділя У джазі тільки дівчата 16:00

23 понеділок Тектоніка почуттів 18:00

24 вівторок ABBA symphonic show 18:00

26 четвер Фантастична плутанина 18:00

27 п’ятниця Канкан 18:00

28 субота Сільва 16:00

29 неділя #ЛАВІЧІЗПІС 11:00

Попелюшка 14:00

Ну… і куди їде поїзд??? 19:30

30 понеділок Особливо одружений таксист 18:00

31 вівторок Наталія Могилевська 18:00, 20:30





* у репертуарі можливі зміни