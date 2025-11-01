Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар листопада 2025 року *

1 субота Очарований Боккаччо (цільовий) 13:00

2 неділя У джазі тільки дівчата 16:00

3 понеділок KAZKA 18:30

4 вівторок № 13 18:00

6 четвер Амазонки 18:00

7 п’ятниця За двома зайцями 18:00

8 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00

9 неділя Аліса в Країні чудес 11:00

Брехуха 16:00

10 понеділок Zlata Ognevich 18:00

11 вівторок Шафа 19:00

12 середа Georgian Royal Ballet 18:00

13 четвер Колишні (мала сцена) 18:00

14 п’ятниця Ромео і Джульєтта 18:00

15 субота Скрипаль на даху 16:00

16 неділя Принцеса цирку 16:00

18 вівторок Наталія Могилевська 18:00

19 середа Конотопська відьма 18:00

20 четвер Конотопська відьма 18:00

21 п’ятниця ПРЕМ’ЄРА! ДЕЦИМА (мала сцена) 18:00

22 субота Сільва 16:00

23 неділя Гуцулка Ксеня 16:00

24 понеділок Потрібен брехун! 18:00

25 вівторок Особливо одружений таксист 18:00

26 середа Віталій Козловський 18:00

27 четвер Саме там, саме тоді (мала сцена) 18:00

28 п’ятниця Ромео і Джульєтта 18:00

29 субота Ніч у Венеції 16:00

Поїзд «Одеса-мама» 19:30

30 неділя Очарований Боккаччо 16:00

* у репертуарі можливі зміни