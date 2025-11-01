Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар листопада 2025 року *
1 субота Очарований Боккаччо (цільовий) 13:00
2 неділя У джазі тільки дівчата 16:00
3 понеділок KAZKA 18:30
4 вівторок № 13 18:00
6 четвер Амазонки 18:00
7 п’ятниця За двома зайцями 18:00
8 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00
9 неділя Аліса в Країні чудес 11:00
Брехуха 16:00
10 понеділок Zlata Ognevich 18:00
11 вівторок Шафа 19:00
12 середа Georgian Royal Ballet 18:00
13 четвер Колишні (мала сцена) 18:00
14 п’ятниця Ромео і Джульєтта 18:00
15 субота Скрипаль на даху 16:00
16 неділя Принцеса цирку 16:00
18 вівторок Наталія Могилевська 18:00
19 середа Конотопська відьма 18:00
20 четвер Конотопська відьма 18:00
21 п’ятниця ПРЕМ’ЄРА! ДЕЦИМА (мала сцена) 18:00
22 субота Сільва 16:00
23 неділя Гуцулка Ксеня 16:00
24 понеділок Потрібен брехун! 18:00
25 вівторок Особливо одружений таксист 18:00
26 середа Віталій Козловський 18:00
27 четвер Саме там, саме тоді (мала сцена) 18:00
28 п’ятниця Ромео і Джульєтта 18:00
29 субота Ніч у Венеції 16:00
Поїзд «Одеса-мама» 19:30
30 неділя Очарований Боккаччо 16:00
* у репертуарі можливі зміни