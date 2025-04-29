Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар травня 2025 року *
1 четвер Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00
2 п’ятниця За двома зайцями 18:00
3 субота У джазі тільки дівчата 16:00
4 неділя Ірина Білик 19:00
5 понеділок Червона рута 18:00
6 вівторок Шафа 18:00
8 четвер Саме там саме тоді (мала сцена) 18:00
9 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00
10 субота Принцеса цирку 16:00
11 неділя Гуцулка Ксеня 16:00
12 понеділок Frank Sinatra Tribute 18:30
14 середа 95-річчя Одеської школи мистецтв 18:00
15 четвер Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00
16 п’ятниця Ісус Христос — суперзірка 18:00
17 субота Кохання січового стрільця 16:00
18 неділя Скрипаль на даху 16:00
19 понеділок Танго для трьох 18:00
20 вівторок СКАЙ 18:00
21 середа Сукня 18:00
22 четвер Колишні (мала сцена) 18:00
23 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00
24 субота У джазі тільки дівчата 16:00
25 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00
Сільва 16:00
26 понеділок О. Пономарьов та М. Хома 18:00
27 вівторок Танго на пуантах 18:00
28 середа SHUMEI 19:00
29 четвер Чорноморський ліцей 18:00
30 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00
31 субота Вартові мрій 15:00
* у репертуарі можливі зміни