Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар травня 2025 року *

1 четвер Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00

2 п’ятниця За двома зайцями 18:00

3 субота У джазі тільки дівчата 16:00

4 неділя Ірина Білик 19:00

5 понеділок Червона рута 18:00

6 вівторок Шафа 18:00

8 четвер Саме там саме тоді (мала сцена) 18:00

9 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

10 субота Принцеса цирку 16:00

11 неділя Гуцулка Ксеня 16:00

12 понеділок Frank Sinatra Tribute 18:30

14 середа 95-річчя Одеської школи мистецтв 18:00

15 четвер Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00

16 п’ятниця Ісус Христос — суперзірка 18:00

17 субота Кохання січового стрільця 16:00

18 неділя Скрипаль на даху 16:00

19 понеділок Танго для трьох 18:00

20 вівторок СКАЙ 18:00

21 середа Сукня 18:00

22 четвер Колишні (мала сцена) 18:00

23 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

24 субота У джазі тільки дівчата 16:00

25 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00

Сільва 16:00

26 понеділок О. Пономарьов та М. Хома 18:00

27 вівторок Танго на пуантах 18:00

28 середа SHUMEI 19:00

29 четвер Чорноморський ліцей 18:00

30 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

31 субота Вартові мрій 15:00

* у репертуарі можливі зміни