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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар травня 2025 року

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар травня 2025 року *

       1 четвер                    Два кольори однієї долі (мала сцена)                              18:00       

       2 п’ятниця                За двома зайцями       18:00

       3 субота                    У джазі тільки дівчата       16:00

       4 неділя                   Ірина Білик        19:00

       5 понеділок             Червона рута       18:00

       6 вівторок               Шафа       18:00

       8 четвер                    Саме там саме тоді (мала сцена)       18:00

       9 п’ятниця                Ніч у Венеції       18:00

       10 субота                  Принцеса цирку       16:00                         

       11 неділя                  Гуцулка Ксеня       16:00

       12 понеділок           Frank Sinatra Tribute       18:30

       14 середа                 95-річчя Одеської школи мистецтв                        18:00

       15 четвер                  Два кольори однієї долі (мала сцена)                              18:00

       16 п’ятниця              Ісус Христос — суперзірка       18:00

       17 субота                  Кохання січового стрільця       16:00

       18 неділя                  Скрипаль на даху       16:00                                

       19 понеділок           Танго для трьох       18:00

       20 вівторок             СКАЙ       18:00

       21 середа                  Сукня       18:00

       22 четвер                  Колишні (мала сцена)       18:00

       23 п’ятниця              Ніч у Венеції       18:00                         

       24 субота                  У джазі тільки дівчата       16:00                                

       25 неділя                  #ЛАВЧІЗПІС       11:00                         

                                         Сільва       16:00

       26 понеділок           О. Пономарьов та М. Хома       18:00                         

       27 вівторок             Танго на пуантах       18:00                         

       28 середа                 SHUMEI       19:00                         

       29 четвер                 Чорноморський ліцей       18:00                         

       30 п’ятниця              Гуцулка Ксеня       18:00

       31 субота                 Вартові мрій       15:00

* у репертуарі можливі зміни




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