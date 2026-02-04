Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного. Репертуар лютого 2026 року *

Репертуар лютого 2026 року *
1 неділя Сільва 16:00
2 понеділок Особливо одружений таксист 18:00
5 четвер Децима (мала сцена) 18:00
6 п’ятниця За двома зайцями 18:00
7 субота Ромео і Джульєтта 16:00
8 неділя Гуцулка Ксеня 16:00
10 вівторок НАОНІ Orchestra 18:00
12 четвер MONATIK 18:00
13 п’ятниця Двоє на гойдалках 18:00
14 субота Кабаре 18:00
15 неділя У джазі тільки дівчата 16:00
16 понеділок LADIES’ NIGHT 17:30
17 вівторок Антитіла 18:00
18 середа Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00
19 четвер Конотопська відьма 18:00
20 п’ятниця Очарований Боккаччо 18:00
21 субота Канкан 16:00
22 неділя Принцеса цирку 16:00
23 понеділок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00
24 вівторок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00
25 середа № 13 18:00
26 четвер Колишні (мала сцена) 18:00
27 п’ятниця Ніч перед Різдвом 18:00
28 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00
* у репертуарі можливі зміни