Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного. Репертуар лютого 2026 року *

Репертуар лютого 2026 року *


1 неділя Сільва 16:00

2 понеділок Особливо одружений таксист 18:00

5 четвер Децима (мала сцена) 18:00

6 п’ятниця За двома зайцями 18:00

7 субота Ромео і Джульєтта 16:00

8 неділя Гуцулка Ксеня 16:00

10 вівторок НАОНІ Orchestra 18:00

12 четвер MONATIK 18:00

13 п’ятниця Двоє на гойдалках 18:00

14 субота Кабаре 18:00

15 неділя У джазі тільки дівчата 16:00

16 понеділок LADIES’ NIGHT 17:30

17 вівторок Антитіла 18:00

18 середа Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00

19 четвер Конотопська відьма 18:00

20 п’ятниця Очарований Боккаччо 18:00

21 субота Канкан 16:00

22 неділя Принцеса цирку 16:00

23 понеділок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00

24 вівторок SQUIRT. The Las Vegas Show 19:00

25 середа № 13 18:00

26 четвер Колишні (мала сцена) 18:00

27 п’ятниця Ніч перед Різдвом 18:00

28 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00


* у репертуарі можливі зміни




