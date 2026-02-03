На три года в тюрьму отправил Ивановский райсуд члена религиозной организации Свидетели Иеговы за отказ от мобилизации.

Мужчина, чья религия запрещает брать в руки оружие, не смог убедить суд в праве на альтернативную службу и получил реальный срок за уклонение, передает корреспондент «Думской».

Обвиняемый — уроженец села Великая Михайловка, официально числящийся в общине Свидетелей Иеговы. В апреле 2025 года он прошел медкомиссию и был признан годным. Якобы получил повестку явиться в сборный пункт, но не сделал этого.

В суде мужчина сказал, что не уклонялся от выполнения своего воинского долга, выполнял все его обязанности (стал на учет, прошел медкомиссию), но до того момента, «пока законы человеческие не начали противоречить законам божьим».

Он подал начальнику ТЦК заявление, в котором просил заменить ему военную службу на невоенную альтернативную. Заметил, что постоянно помогает военным и тем, кто пострадал от войны. Объяснил, что в своем заявлении начальнику территориального центра комплектования последние строки об отказе от мобилизации и прохождении военной службы ему были продиктованы и он не понимал на момент написания их последствий, а предупреждение об уголовной ответственности получил позже написания заявления (через полчаса). Никакой повестки ему не вручали, дату явки в сборный пункт не сообщали.

Процитировал отрывок из книги Исаии, 2 раздел, 4 стих: «Они перекуют мечи на лемехи, а копья на серпы. Не поднимет меча народ на народ, и больше не будут учиться воевать», который понимает так, что мечи — это оружие, а лемехи — орудия для гражданской жизни, и служители Бога должны заниматься только гражданским трудом, слова «не будут учиться воевать» понимает так, что даже получение навыков в военном учебном центре является неприемлемым, и это является ясным требованием Бога, которого придерживаются члены религиозной организации. Такие устойчивые религиозные идеи сформировались еще с самого детства.

Суд отметил, что подсудимый не подавал официального заявления о замене воинской обязанности альтернативной службой в установленном законом порядке до момента получения повестки.

До вступления приговора в силу осужденный остается на свободе.

Как пояснила юридический обозреватель «Думской» Анастасия Кузнецова, Верховный суд фактически уже сформировал доктрину: во время мобилизации и в условиях военного положения свобода религиозных убеждений не освобождает от воинского долга.

«Подобные приговоры не редкость. Суды действительно часто дают реальные сроки таким категориям граждан. Мотивируют это тем, что верующие могут выполнять небоевые функции в армии. Например, вывозить раненых, строить укрепления или работать связистами», — пояснила она.





