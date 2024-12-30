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Штраф за неявку до ТЦК з 1 січня: чим загрожує ігнорування повістки

Категория: Новини / Юридична клініка

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В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан в армию для защиты государства от российского агрессора. В 2024 году был принят законопроект 10449, который урегулировал порядок призыва. За нарушения, в зависимости от проступка, с 1 января им грозит административная и/или уголовная ответственность. Как передает Фокус, об этом пишет УНІАН.

Согласно постановлению Кабмина №1487 военнообязанным нужно быть на воинском учете, приезжать в местный центр комплектования по вызову, проходить медосмотр, обучение и отправляться на службу.

Штрафы за нарушение закона о мобилизации в Украине

Если не явиться в ТЦК, то в этом случае могут привлечь к ответственности по административным статьям 210 и 210-1. Порча или потеря военно-учетных документов не поможет — за это тоже полагается наказание.

Две упомянутые административные статьи предусматривают ответственность за отказ приехать в ТЦК, на ВВК или обучение для дальнейшей защиты Отечества. Если вы не встали на учет, не уведомили государство о смене места проживания или своих данных — за все это также полагается штраф за неявку по повестке. Он варьируется в пределах 17-25,5 тысяч гривен. Для юридических лиц ответственность серьезнее — 34-59 тыс. гривен.

Проверить наличие штрафа можно в "Дії" и Opendatabot.

Важно помнить, что вас не могут притянуть за не обновление данных, если эта информация есть в государственных реестрах.

Уголовная ответственность за неявку в ТЦК

Также за нарушение закона о мобилизации грозит тюремным сроком. Это возможно, если пройти врачебную комиссию, но проигнорировать "боевую" повестку. Тогда административная ответственность превратится в уголовную и военнообязанному может грозить пять лет тюрьмы. Если есть смягчающие обстоятельства, то судья вместо этого может дать условное с испытательным сроком.

Юрист Сергей Савинский отмечает, что в случае неуплаты, средства могут изъять с ваших счетов и даже принудительно продать имущество для погашения долга, если он превышает 160 тысяч гривен.

Что будет, если не забрать повестку с почты

В 2024 году повестки начали рассылать заказным письмом по почте. Если ее проигнорировать, то за это может грозить 17-25 тис. гривен штрафа, как если бы вы забрали ее, но в ТЦК не пришли.

Юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice объясняла, что повестка считается доставленной в тот момент, когда она попадает в почтовый ящик. При этом уголовная ответственность грозит, даже если гражданин не подписывал документ. Но для этого нужно доказать, что военнообязанный сознательно уклонялся от долга перед страной.

 




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