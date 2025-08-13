Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта о компенсации капитальных инвестиций через налоги в перерабатывающей промышленности. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Речь идет о законопроектах №13414 и №13415, которые предусматривают изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

По его словам, законопроекты предусматривают стимулирование бизнеса, чтобы он отходил от сырьевой модели и инвестировал в развитие перерабатывающей промышленности.

В то же время , как пишет LIGA.net, во время заседания комитета Гетманцев признал, что против принятия этих законопроектов выступил МВФ.

“Я получил письмо от Международного валютного фонда. Согласно этому письму, МВФ не поддерживает принятие этого законопроекта и считает, что процедура принятия требует консультаций. Мы не можем игнорировать эту институцию и вряд ли будем предпринимать шаги, которые идут вразрез с его позицией, поэтому, бесспорно, в ближайшее время эти консультации будут”, — рассказал Гетманцев.

Однако, несмотря на это комитет одобрил эти законопроекты.

“Речь идет не о деталях, а о концепте. Я бы лично хотел дать этому концепту право на жизнь. Потому что если, скажем, мы вообще откажемся рассматривать на комитете, то много шансов будет похоронить его нерожденным”, — пояснил депутат.





