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Сьогодні, 14:00

Законопроект про обмеження спецпенсій не пройшов навіть Комітет Ради

Категория: Новини

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Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отказался одобрить для рассмотрения во втором чтении законопроект, который предусматривает ограничения по назначению спецпенсий для прокуроров и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Этот законопроект приняли в первом чтении.

“Мы ожидали положительного рассмотрения вопроса на заседании профильного Комитета и его дальнейшего голосования во втором чтении. К сожалению, клановая система дальше сопротивляется. Несмотря на то, что руководство Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов выступало с поддержкой законопроекта, решение не было принято”, — рассказал Гетманцев.

По его словам, “сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых депутатов, которые их поддерживают, оказалось бешеным”.

В то же время он надеется, что профильный комитет Рады сможет одобрить и рекомендовать законопроект к рассмотрению во втором чтении на своем заседании, которое должно состояться на следующей неделе.


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