Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В административном кодексе предусмотрены следующие наказания за вождение в нетрезвом виде:

штраф;

лишение прав;

конфискация автомобиля.

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии

Сегодня штрафы за вождение в нетрезвом виде очень велики и могут составлять от 17 тысяч до 51 тысяч гривен, в зависимости от тяжести нарушения. Если полиция докажет, что водитель пьян, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение прав на один год.

При этом если водитель будет пойман за рулем в нетрезвом виде второй раз за год, штраф увеличится до 34 тысяч гривен и он будет лишен прав на три года. За третье нарушение в течение года штраф был увеличен до 51 тысячи гривен и водитель может лишиться прав на десять лет.

Есть ли уголовная ответственность

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрена только в случае ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения или погиб.

Конфискация автомобиля

При этом в военное время автомобили могут быть конфискованы после первого случая вождения в нетрезвом виде, но административное законодательство предусматривает, что возможность конфискации распространяется только на второе и третье нарушения в течение года.

Какие еще есть штрафы

Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, существует несколько других штрафов, связанных с употреблением алкоголя и вождением автомобиля.

Штраф в размере 3400 гривен за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения

За отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет определения состояния опьянения предусмотрен штраф, эквивалентный штрафу за вождение в нетрезвом виде (от 17 до 51 тысячи гривен и от 1 до 10 лет лишения прав).

При этом водители, употребляющие запрещенные вещества, наркотики и алкоголь после аварии, будут оштрафованы на 34 тысяч гривен и лишаться прав сроком на три года.