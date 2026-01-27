В этом году Всемирный экономический форум в Давосе прошёл в особенно напряжённой атмосфере, отмечают обозреватели. Европа и США продемонстрировали разногласия по Гренландии, что вызвало опасения по поводу торговой войны между историческими партнёрами.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе прошел в особенно напряжённой атмосфере, отмечают обозреватели.

Европа и США продемонстрировали разногласия по Гренландии, что вызвало опасения по поводу торговой войны между историческими партнёрами. Хотя Вашингтон в конечном итоге пошел на попятную, экономические риски сохраняются, считает профессор Гарварда, специалист по международным финансам и макроэкономике и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

Мы стали свидетелями самого значительного изменения за многие годы, с точки зрения того, что происходит с мировым порядком. При этом 80% мировой торговли<br>по-прежнему осуществляются по правилам Всемирной торговой организации, так что пока мы не наблюдаем абсолютного хаоса, но находимся недалеко от края пропасти Гита Гопинат

Перед лицом геополитических рисков профессор Гарвардского университета считает, что ответная реакция Европы должна заключаться в укреплении единого рынка. Она полагает, что проведение реформ во всех 27 государствах-членах и демонстрация их способности объединиться даст положительный сигнал международному сообществу.

