Налоговая выявила 10 известных торговых сетей, которые через схемы так называемого "дробления бизнеса" возможно уклонились от уплаты налогов составляет не менее 1 млрд гривен.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Речь идет о торговых сетях, осуществляющих розничную продажу бытовой техники и электроники, одежды и обуви, продуктов питания. К схеме они привлекли более 800 физических лиц – предпринимателей, информирует ГНС.

В налоговой отметили, чтоприменение "дробления бизнеса" не имеет никакой деловой цели и используется исключительно для минимизации налоговых обязательств. Это искусственное разделение крупных или средних прибыльных компаний на десятки или сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Такой подход позволяет формально оставаться в пределах установленных лимитов доходов и избегать уплаты налогов в полном объеме, отметили в ГНС.

Напомним:

На Закарпатье разоблачили схему дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сфере фуд-ритейла.

Источник