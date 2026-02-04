После того, как к переговорному процессу по окончанию войны присоединились новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Кремль сменил свою делегацию с пустословных дипломатов на профессиональных военных РФ.

Источник: публикация "Украинской правды"

Дословно: "Важно, что после прихода Буданова и Арахамии в переговорный процесс изменился характер общения не только с американцами, но и с Россией. Синхронно с изменениями в украинской делегации своих переговорщиков заменил и Путин. Теперь вместо Мединского и остальных исконно русских дипломатов с монологами о Рюрике, переговоры ведут военные.

"Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы отвода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова", – рассказывает УП один из собеседников, знакомый с ходом переговоров".

Детали: Как отмечается в материале, во времена, когда экс-глава ОП Андрей Ермак пытался построить монополию на переговорах с партнерами, все контакты на самом деле шли по нескольким разным каналам.

Первый – официальный – вел тогдашний глава ОП в сотрудничестве с МИД. Другие, по меньшей мере два так называемых "back channels", функционировали на связях Буданова и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

И сигналы, которые доходили до партнеров и врагов через эти три разных канала, были так же разными: официальный канал придерживался стилистики "формулы мира", неофициальные же доносили более приземленную и реалистичную оценку ситуации и процессов в Украине.

После того, как официальный канал переговоров по факту перешел под контроль Буданова, весь переговорный процесс с украинской стороны начал работать в режиме реального "one voice".

Особенно после того, как в переговорную группу официально вернулся Арахамия. Во-первых, он имеет широкий набор контактов в США. Во-вторых, тесно сотрудничал с Будановым еще в эпоху Ермака. В-третьих, что не менее важно, со времен стамбульских переговоров он имеет прямые контакты с россиянами типа Романа Абрамовича, говорится в публикации УП.

Поэтому Буданов и Зеленский совместно решили вернуть главу первой переговорной делегации в группу, которая имеет шансы стать последней.

Что изменилось в Офисе президента с приходом Буданова, зачем такая смена руководителя была нужна Зеленскому и самому генерал-лейтенанту, как эта ротация влияет на переговорный трек читайте в публикации "Генерал в Офисе. Как разведчик, "милиционер", СБУшник и комбриг руководят ОП"

