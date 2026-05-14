Одеська область формує сильну збірну з комбат самозахисту ІСО

У змішаному форматі в режимі Zoom-конференції відбулися Збори керівників осередків, спортивних клубів, тренерів та спортивних суддів Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв. Комбат самозахист ІСО» в Одеській області. Участь у заході взяли представники спортивних клубів та федерацій з Одеси, Арциза, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського, Чорноморська, Роздільнянського району та інших громад області.

Збори очолив голова відокремленого підрозділу з комбат самозахист ІСО в Одеській області Віталій Джига, секретарем виступила генеральний секретар підрозділу Надія Некрилова. Під час зустрічі учасники підвели підсумки успішного виступу збірної команди Одеської області на Чемпіонаті України, що проходив 1–3 травня. Окрему увагу було приділено необхідності консолідації спортсменів Одещини у складі єдиної збірної команди для представництва регіону на національному та міжнародному рівнях.

Також учасники обговорили результати організації та проведення регіональних навчально-тренувальних зборів спортсменів Національної збірної України з комбат самозахист ІСО, які готуються до Чемпіонату Європи 16–17 травня у місті Любек (Німеччина). Було визначено основні напрями підготовки збірної команди Одеської області до Чемпіонату України, який відбудеться 19–21 червня 2026 року.

Окремим питанням став звіт суддівської колегії та план її роботи на 2026 рік. Учасники узгодили проведення регіонального суддівського семінару у серпні, а також затвердили оновлений склад Тренерської ради з комбат самозахист ІСО в Одеській області. Крім того, активно обговорювалася ініціатива щодо проведення щотижневих відкритих клубних спарингів для підвищення рівня підготовки спортсменів.

За результатами Зборів було ухвалено низку кадрових рішень. Виконавчим директором відокремленого підрозділу з комбат самозахист ІСО в Одеській області обрано Валентина Федорова. Старшим тренером дорослої збірної команди став Павло Батрин, юніорської збірної — Наталія Коган, юнацької збірної — Володимир Шевченко, дитячої збірної — Ганна Джига. Старшим тренером збірної команди Одеської області з ветеранського спорту призначено Андрія Соломанчука.

Проведені Збори стали важливим кроком у подальшому розвитку комбат самозахисту ІСО в Одеській області, зміцненні співпраці між клубами та формуванні єдиної спортивної команди регіону.